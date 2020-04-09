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Медики рассказали, с какими заболеваниями может справиться йодная сетка

Медики рассказали о полезных свойствах йодной сетки. Ее нанесение дополнительно улучшит лечение всех простудных заболеваний, однако при этом следует обязательно исполнять все предписания.
Медики рассказали, с какими заболеваниями может справиться йодная сетка

Спиртовой раствор йода можно применять не только, чтобы обеззаразить рану. Использовать такой метод следует для улучшения выздоровления пациентов, страдающих острыми легочными заболеваниями, бронхитами, ринитом и сухим кашлем. При проблемах с легкими следует нанести сетку на спину и грудь, однако женщинам стоит при рисовании избегать зоны молочных желез. Чтобы лучше справиться с бронхитом, необходимо нанести йод на шею, а при рините – на крылья носа. Йодная сетка является эффективной при болях в спине и суставах, варикозе, и помогает справиться с гематомами и последствиями ушибов. Для этого достаточно наносить ее на проблемные участки.

Специалисты подчеркивают необходимость соблюдения определенных правил во время нанесения йодной сетки. Следует не допускать попадания на места открытых ран и избегать слизистых оболочек. Использование такого способа абсолютно противопоказано детям до трех лет, а также в случае повышения температуры тела. Расстояние между линиями на коже должно быть не менее одного сантиметра.

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Наука / Важно
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 19:50

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