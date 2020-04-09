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Эксперты рассказали о четырех травяных добавках, вызывающих повреждение печени

Благодаря некоторым пищевым добавкам можно улучшить своё здоровье, тем не менее многие из них способны ухудшить самочувствие. Эксперты рассказали о 4-х травяных добавках, вызывающих повреждение печени при их неправильном употреблении.

Одной из небезопасных добавок специалисты назвали зелёный чай. В нём содержатся мощные антиоксиданты под названием катехины. Благодаря им нейтрализуются свободные радикалы, однако не следует пить большое количество данного напитка. Навредить ещё больше можно, если употреблять излишние дозы экстракта в виде капсул либо капель. Как известно, приём более 800 мг катехинов в день является токсичным для печени.

Учёные ещё не доказали эффективность петрушки как полезной добавки, однако люди используют её для лечения различных недугов. Это безопасно, но, когда экстракт применяется в больших дозах как лекарственное средство, он повреждает печень и провоцирует появление анемии. Чертополох также значится в этом списке. Он полезен благодаря жаропонижающему и противорвотному свойствам. Вместе с тем неправильно подобранная дозировка данного растения может стать причиной острой печёночной недостаточности у детей.

Чистотел богат алкалоидами, он используется при заболеваниях жёлчного пузыря и для контроля синдрома раздражённого кишечника. Исследования показали, что увеличение количества селадина способствует повреждению печени, а это проявляется в более повышенном уровне ферментов. В целях безопасности власти некоторых европейских стран решили запретить использовать эту траву в качестве БАДа.

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Наука
Добавил: Кохановская Мария Сегодня, 19:09

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