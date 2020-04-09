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В Белоруссии на футбольном матче часть трибун заполнили манекенами

Во время матча футбольных команд «Шахтер» и «Динамо» в Белоруссии часть трибун была заполнена манекенами, но живые зрители также присутствовали. За поединком ФК из Солигорска и Бреста наблюдали куклы с распечатанными на фото лицами фанатов этой игры.

В Белоруссии на футбольном матче часть трибун заполнили манекенами


На манекенах были майки различных клубов мира, поэтому было непонятно, за кого именно они «болели». Как отметили представители брестского «Динамо», эту акцию организовали для того, чтобы призвать болельщиков из-за пандемии коронавируса, которая распространяется по миру, наблюдать за игрой онлайн. Билеты на подобные футбольные матчи в белорусских кассах все-таки продаются. Кроме этого, настоящих болельщиков на стадионе было намного больше, чем манекенов.



В Белоруссии продолжается проведение нацчемпионата по футболу, хотя практически все государства мира отменили встречи спортсменов.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 19:24

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