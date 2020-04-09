Григорьев-Апполонов об участии мужа покойной сестры в «Дом-2»: «Смотреть проект я не буду»

Свояк солиста группы «Иванушки International», бывший мужем покойной сестры певца, решил искать новую любовь. Недавно мужчина сообщил, что побывал на кастинге телестройки, где объяснил, почему захотел испробовать именно этот метод поиска второй половинки. Как оказалось, Андрей Бурдуков очень тяжело переносил смерть супруги и некоторое время пребывал в депрессии, которая усугублялась травлей в Сети со стороны людей, уверенных в причастности артиста к преждевременной кончине возлюбленной.Теперь же вокалист #APPolonovGang, взявший себе имя Андрей Григорьев-Апполонов-младший, сумел справиться с потерей и решил наладить личную жизнь. Однако в поиск любви на сайтах знакомств артист не верит, поэтому решил попробовать построить отношения на небезызвестном проекте «Дом-2».«Рыжий» из «Иванушек» признался, что о таком решении свояка даже не подозревал, так как после смерти сестры общается с ним крайне редко. К идее участия в шоу для поиска половинки Григорьев-Апполонов относится с нескрываемым скепсисом, хотя, по большому счету, к дальнейшей судьбе бывшего супруга родственницы он равнодушен. Во всяком случае смотреть проект певец не собирается.