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Ученые NASA намерены построить телескоп на обратной стороне Луны

Ученые NASA намерены использовать обратную сторону Луны для строительства телескопа. Согласно сообщению издания Science Alert, диаметр устройства составит 1 км.

Согласно замыслу, внушительных размеров телескоп на спутнике можно будет возвести посредством привлечения роботизированных луноходов. Планируется задействовать их для создания проволочной сетки, их разместят в кратере на обратной стороне Луны. В центре установят подвесной приемник, который смог бы улавливать волны, которые нельзя засечь с Земли. В частности, из-за ионосферы и радиошума наблюдение с земной поверхности за космическими происшествиями усложняется.

Ученые отмечают, что для работы с этим телескопом не будет требоваться участие операторов. Если данный проект будет воплощен NASA, то LCRT станет наибольшей по площади станцией в Солнечной системе. Антенна будет представлять собой вогнутую тарелку, сигнал которой сможет фокусировать наблюдаемый объект. Диапазон охвата волн составит 10-50 метров, до настоящего времени он специалистами не использовался. Предполагается, что полученные таким образом данные подтолкнут астрономов к новым открытиям.

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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 00:00

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