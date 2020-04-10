Ученые NASA намерены построить телескоп на обратной стороне Луны





Согласно замыслу, внушительных размеров телескоп на спутнике можно будет возвести посредством привлечения роботизированных луноходов. Планируется задействовать их для создания проволочной сетки, их разместят в кратере на обратной стороне Луны. В центре установят подвесной приемник, который смог бы улавливать волны, которые нельзя засечь с Земли. В частности, из-за ионосферы и радиошума наблюдение с земной поверхности за космическими происшествиями усложняется.Ученые отмечают, что для работы с этим телескопом не будет требоваться участие операторов. Если данный проект будет воплощен NASA, то LCRT станет наибольшей по площади станцией в Солнечной системе. Антенна будет представлять собой вогнутую тарелку, сигнал которой сможет фокусировать наблюдаемый объект. Диапазон охвата волн составит 10-50 метров, до настоящего времени он специалистами не использовался. Предполагается, что полученные таким образом данные подтолкнут астрономов к новым открытиям.