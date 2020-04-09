«Замалчивать никто не будет»: Илья Яббаров и Настя Голд переехали в дом к Алёне Рапунцель





Во время завтрака экс-бойфренд звезды «Дома-2» заявил, что его устраивает подобное соседство и он рад миру в семье, поскольку сможет быть ближе к наследнику. По словам Яббарова, между ним, его новой и бывшей девушками накопилось много разговоров, и участник телестройки не собирается их «замалчивать»., - поделился молодой человек своим отношением к переменам и добавил, что он вместе с ними живет дружно. Во время переезда в дом бывшей возлюбленной Яббаров сразу сказал, что не намерен ни с кем ругаться или устраивать разборки.Ранее Настя Голд ревновала мужчину к Рапунцель, из-за чего они все разругались, а молодая мать запретила новой девушке бывшего бойфренда проводить время с сыном Богданом. Сам отец мог видеться с ребенком только у нее дома.