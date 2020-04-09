В интернете вспомнили оформление "Москвича-2141" для Франции





Подобные модели отличались своими переработанными бамперами и обвесами для повышения аэродинамики. Это привело к снижению клиренса авто. За период 1990-1993 гг. во Франции смогли продать порядка 400 единиц новинки, которую переименовали в Aleko 141. Низкая популярность авто объясняется экспертами сходством модели с французским аналогом Simca 1307, который в то время считался сильно устаревшим.Линейка Simca-Chrysler моделей 1307-1309 производилась в 1975-1980 гг. Компания стала частью PSA Peugeot Citroen, а затем модель прошла процесс рестайлинга и стала частью бренда Talbot.