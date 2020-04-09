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В Сети появилось видео с парящими над поверхностью Луны НЛО

Канадский любитель астрономии опубликовал в Сети видео с парящими над поверхностью Луны НЛО. Ролик набрал более полумиллиона просмотров и вызвал оживленное обсуждение у уфологов и теоретиков заговора.

Ролик появился на YouTube 3 апреля, хотя, судя по дате на видео, сделано оно было еще 26 марта. Автором публикации стал канадец Жан-Мишель Тенак, заснявший полет НЛО, находясь в Монреале.

На видео запечатлена поверхность спутника Земли, над которой то появляются, то исчезают неопознанные летающие объекты. Судя по соотношению размеров Луны и этих необъяснимых «летающих точек», последние должны иметь довольно крупные размеры. При этом траектория их движения больше напоминает полет насекомых, нежели запрограммированное «парение» летательного аппарата.

Многие из подписчиков YouTube-канала Жана-Мишеля Тенака сразу же начали искать в опубликованном сюжете подвох, находя несостыковки в отбрасываемых объектами тенях, а также резком искажении атмосферы. Однако были и те, кто нашел в видео неопровержимое доказательство существования внеземного разума. Среди последней категории пользователей Сети, по большей части, много уфологов и теоретиков заговора, которые имеют подобные «факты» посещения НЛО Луны и Земли на своих каналах.

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Наука
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 18:50

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