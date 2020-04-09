На фоне пандемии коронавируса российских выпускников школ освободили от весеннего призыва





Весенний призыв должен был распространиться и на российских школьников, но замминистра обороны РФ Валерий Герасимов заявил о том, что выпускники будут освобождены. Их число составило около 15 тысяч человек из 135 тысяч тех, кто отправится в армию. Послабление не будет распространяться на выпускников вузов, которых позовут на службу после сдачи выпускных экзаменов. Призыв в этом сезоне начался 1 апреля и продлится до 15 июля.Как известно, российские школьники будут сдавать ЕГЭ в этом году с опозданием. В частности, первый экзамен перенесли на 8 июня, а в связи с послаблениями весеннего призыва эксперты прогнозируют усиление наплыва абитуриентов в этом году.