В США ученые создали “пластырь” для восстановления сердца после инфаркта





“Заплатка” создана из клеточной матрицы миокарда свиньи, в которую поместили синтетические стромальные клетки сердца с паракринными факторами функционирующих клеток человека. В рамках эксперимента над лабораторными крысами, к поврежденным участкам сердца крепились “пластыри”, а затем ученые выполняли инъекцию из созданных искусственным путем клеток миокарда. В результате эксперимента выяснилось, что такое решение позволяет эффективно задержать клетки, которые раньше “вымывались”.Подопытные также показали более значительное количество выбрасываемой крови, а новых тканей стало больше, при этом толщина стенок желудочков увеличилась. Ученые повторили эксперимент на свиньях, в итоге чего выяснилось, что становящаяся при инфаркте куполообразной часть сердца пришла в норму благодаря новой методике. “Пластырь” можно хранить при отрицательных температурах, что никак не повлияет на его характеристики.