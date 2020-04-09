АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В плену пандемии: Звезды шоу-бизнеса, у которых был диагностирован…
EUR 82.23 USD 75.75
Курс валют на 09.04.2020

В США ученые создали “пластырь” для восстановления сердца после инфаркта

Учеными из США создан уникальный “пластырь”, который должен служить для восстановления сердца пациентов, перенесших инфаркт. Результаты нового исследования, проведенного сотрудниками Университета Северной Каролины, опубликованы в издании STM.
В США ученые создали “пластырь” для восстановления сердца после инфаркта

“Заплатка” создана из клеточной матрицы миокарда свиньи, в которую поместили синтетические стромальные клетки сердца с паракринными факторами функционирующих клеток человека. В рамках эксперимента над лабораторными крысами, к поврежденным участкам сердца крепились “пластыри”, а затем ученые выполняли инъекцию из созданных искусственным путем клеток миокарда. В результате эксперимента выяснилось, что такое решение позволяет эффективно задержать клетки, которые раньше “вымывались”.

Подопытные также показали более значительное количество выбрасываемой крови, а новых тканей стало больше, при этом толщина стенок желудочков увеличилась. Ученые повторили эксперимент на свиньях, в итоге чего выяснилось, что становящаяся при инфаркте куполообразной часть сердца пришла в норму благодаря новой методике. “Пластырь” можно хранить при отрицательных температурах, что никак не повлияет на его характеристики.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Оксане Самойловой грозит арест за неуплату штрафов…
От COVID-19 умер врач Абдул Мабуд Чоудхари, предупредивший Бориса Джонсона об угрозе…
Эксперты рассказали о четырех травяных добавках, вызывающих повреждение…
Григорьев-Апполонов об участии мужа покойной сестры в «Дом-2»: «Смотреть проект я не…
В США ученые создали “пластырь” для восстановления сердца после…
«Замалчивать никто не будет»: Илья Яббаров и Настя Голд переехали в дом к Алёне…
В Сети появилось видео с парящими над поверхностью Луны…
В интернете вспомнили оформление "Москвича-2141" для…
Учёные нашли вирусы, превращающие клетки в…
Георгий Териков: "Евгений Петросян пообещал оценить новое шоу Елены…
На фоне пандемии коронавируса российских выпускников школ освободили от весеннего…
В Ставропольском крае мужчина взял в заложники сестру и двух детей ради…
Шоу «Солдатки» стало серьезным конкурентом надоевшему…
Названы 10 лучших кроссоверов России в I квартале 2020…
Лариса Гузеева о 40-летних невестах: "Вариантов практически нет! Если вы только не Анжелика…
Ученые продемонстрировали распространение коронавируса в помещении с помощью…
«Чувствуем себя отлично»: Марина Кравец из Comedy Club родила…
Мишустин: "Инвалидность в РФ будут оформлять заочно до 1…
Победивший коронавирус принц Чарльз воссоединился с женой для празднования 15-летия…
Эксперты рассказали о забытой модели Laurin & Klement Type E Cerna…
В Дагестане женщина с подтвержденным коронавирусом родила…
Няня новорождённого сына Бориса Грачевского подхватила коронавирусную…
Ученые разгадали секрет росписи яиц страусов в древних гробницах…
Mitsubishi Fuso готовится к выпуску водородных грузовиков e-Canter…
«Немного цензуры»: Сын Алёны Водонаевой голышом бегает по квартире во время…
Эксперты сравнили характеристики Haval F5 и Renault…
Представители шоу-бизнеса поддержали врачей из Санкт-Петербурга флешмобом…
В автосалонах России появилась первая партия Changan CS75…
Просмотреть все новости