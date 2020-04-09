В США ученые создали “пластырь” для восстановления сердца после инфаркта
Учеными из США создан уникальный “пластырь”, который должен служить для восстановления сердца пациентов, перенесших инфаркт. Результаты нового исследования, проведенного сотрудниками Университета Северной Каролины, опубликованы в издании STM.
“Заплатка” создана из клеточной матрицы миокарда свиньи, в которую поместили синтетические стромальные клетки сердца с паракринными факторами функционирующих клеток человека. В рамках эксперимента над лабораторными крысами, к поврежденным участкам сердца крепились “пластыри”, а затем ученые выполняли инъекцию из созданных искусственным путем клеток миокарда. В результате эксперимента выяснилось, что такое решение позволяет эффективно задержать клетки, которые раньше “вымывались”.
Подопытные также показали более значительное количество выбрасываемой крови, а новых тканей стало больше, при этом толщина стенок желудочков увеличилась. Ученые повторили эксперимент на свиньях, в итоге чего выяснилось, что становящаяся при инфаркте куполообразной часть сердца пришла в норму благодаря новой методике. “Пластырь” можно хранить при отрицательных температурах, что никак не повлияет на его характеристики.
“Заплатка” создана из клеточной матрицы миокарда свиньи, в которую поместили синтетические стромальные клетки сердца с паракринными факторами функционирующих клеток человека. В рамках эксперимента над лабораторными крысами, к поврежденным участкам сердца крепились “пластыри”, а затем ученые выполняли инъекцию из созданных искусственным путем клеток миокарда. В результате эксперимента выяснилось, что такое решение позволяет эффективно задержать клетки, которые раньше “вымывались”.
Подопытные также показали более значительное количество выбрасываемой крови, а новых тканей стало больше, при этом толщина стенок желудочков увеличилась. Ученые повторили эксперимент на свиньях, в итоге чего выяснилось, что становящаяся при инфаркте куполообразной часть сердца пришла в норму благодаря новой методике. “Пластырь” можно хранить при отрицательных температурах, что никак не повлияет на его характеристики.
Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:00