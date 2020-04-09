Учёные нашли вирусы, превращающие клетки в "зомби"





Выяснилось, что гигантские вирусы отличаются огромным разнообразием генов, задействованных в клеточном метаболизме, к примеру, в поглощении питательных веществ и метаболизме азота. В ранее проведённых опытах исследователи обнаружили гены, приобретённые вследствие горизонтального переноса данных участков ДНК. Таким образом понятно, что инфекционные агенты способны неожиданно получить макромолекулу от заражённых хозяев. Тем не менее в этом случае удалось найти эволюционные изменения в генах, что свидетельствует о тесных взаимоотношениях между вирусами и их хозяевами.Когда одноклеточный организм подхватывает такой вирус, в нём перестраиваются основополагающие физиологические стороны объекта. Как передаёт издание Science Alert, это открытие изменяет традиционное видение вирусов, чьё воздействие ранее не рассматривалось с точки зрения изменения функций инфицированных организмов.