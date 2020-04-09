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Шоу «Солдатки» стало серьезным конкурентом надоевшему «Дом-2»

Недавно вышедшее на телеэкраны шоу «Солдатки» привело в восторг многих зрителей ТНТ. Оказалось, что новый проект им понравился больше, чем скандальный «Дом-2», что подтверждают комментарии в соцсетях.
Шоу «Солдатки» стало серьезным конкурентом надоевшему «Дом-2»

Россияне умоляют представителей канала сделать перестановки в передачах, так как всем известный «Дом-2» регулярно транслируют в дневное время, что надоело многим зрителям. При этом новое юмористическое реалити-шоу «Солдатки» можно посмотреть лишь по воскресеньям вечером. После появления на странице ТНТ в Instagram промо-ролика из нового эпизода комедийной программы, подписчики этого аккаунта принялись высказывать свое мнение относительно очередного проекта. Положительных комментариев оказалось намного больше, чем отрицательных. Зрителям понравился простой юмор, присутствующий в «Солдатках». Пока что их не устраивает лишь незначительно количество серий.

В подписи к сюжету россияне стали просить редакторов показывать реалити в будние дни. Также интернет-пользователи призвали авторов закрыть «Дом-2». Другие юзеры заявили, что новое шоу лучше, чем «Пацанки», транслируемое на канале «Пятница». Судя по всему, «Солдатки» смогут вытеснить из эфиров телестройку, покорив сердца многих зрителей.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 18:19

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