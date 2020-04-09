Шоу «Солдатки» стало серьезным конкурентом надоевшему «Дом-2»
Недавно вышедшее на телеэкраны шоу «Солдатки» привело в восторг многих зрителей ТНТ. Оказалось, что новый проект им понравился больше, чем скандальный «Дом-2», что подтверждают комментарии в соцсетях.
Россияне умоляют представителей канала сделать перестановки в передачах, так как всем известный «Дом-2» регулярно транслируют в дневное время, что надоело многим зрителям. При этом новое юмористическое реалити-шоу «Солдатки» можно посмотреть лишь по воскресеньям вечером. После появления на странице ТНТ в Instagram промо-ролика из нового эпизода комедийной программы, подписчики этого аккаунта принялись высказывать свое мнение относительно очередного проекта. Положительных комментариев оказалось намного больше, чем отрицательных. Зрителям понравился простой юмор, присутствующий в «Солдатках». Пока что их не устраивает лишь незначительно количество серий.
В подписи к сюжету россияне стали просить редакторов показывать реалити в будние дни. Также интернет-пользователи призвали авторов закрыть «Дом-2». Другие юзеры заявили, что новое шоу лучше, чем «Пацанки», транслируемое на канале «Пятница». Судя по всему, «Солдатки» смогут вытеснить из эфиров телестройку, покорив сердца многих зрителей.
Россияне умоляют представителей канала сделать перестановки в передачах, так как всем известный «Дом-2» регулярно транслируют в дневное время, что надоело многим зрителям. При этом новое юмористическое реалити-шоу «Солдатки» можно посмотреть лишь по воскресеньям вечером. После появления на странице ТНТ в Instagram промо-ролика из нового эпизода комедийной программы, подписчики этого аккаунта принялись высказывать свое мнение относительно очередного проекта. Положительных комментариев оказалось намного больше, чем отрицательных. Зрителям понравился простой юмор, присутствующий в «Солдатках». Пока что их не устраивает лишь незначительно количество серий.
В подписи к сюжету россияне стали просить редакторов показывать реалити в будние дни. Также интернет-пользователи призвали авторов закрыть «Дом-2». Другие юзеры заявили, что новое шоу лучше, чем «Пацанки», транслируемое на канале «Пятница». Судя по всему, «Солдатки» смогут вытеснить из эфиров телестройку, покорив сердца многих зрителей.
ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 18:19