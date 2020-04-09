Шоу «Солдатки» стало серьезным конкурентом надоевшему «Дом-2»





Россияне умоляют представителей канала сделать перестановки в передачах, так как всем известный «Дом-2» регулярно транслируют в дневное время, что надоело многим зрителям. При этом новое юмористическое реалити-шоу «Солдатки» можно посмотреть лишь по воскресеньям вечером. После появления на странице ТНТ в Instagram промо-ролика из нового эпизода комедийной программы, подписчики этого аккаунта принялись высказывать свое мнение относительно очередного проекта. Положительных комментариев оказалось намного больше, чем отрицательных. Зрителям понравился простой юмор, присутствующий в «Солдатках». Пока что их не устраивает лишь незначительно количество серий.В подписи к сюжету россияне стали просить редакторов показывать реалити в будние дни. Также интернет-пользователи призвали авторов закрыть «Дом-2». Другие юзеры заявили, что новое шоу лучше, чем «Пацанки», транслируемое на канале «Пятница». Судя по всему, «Солдатки» смогут вытеснить из эфиров телестройку, покорив сердца многих зрителей.