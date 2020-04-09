Лариса Гузеева о 40-летних невестах: "Вариантов практически нет! Если вы только не Анжелика Варум"!»





В студию пришла 42-летняя невеста, которой Лариса Гузеева заявила, что у нее почти нет шансов выйти замуж из-за возраста. Она привела в пример своих состоятельных подруг, которые не могут найти себе подходящих партнеров. При этом у них есть жилье в Москве и средства к существованию. Телеведущая эмоционально высказалась о том, что провинциалки, у которых нет ничего, кроме троих детей, тщетно надеются найти себе партнера. По ее мнению, шансы могут быть только у Анжелики Варум.Астролог Василиса Володина пояснила, что женщинам за 40 нужно будет работать над отношениями и собой, а также стараться угодить мужчине, чтобы получить возможность остаться с ним.