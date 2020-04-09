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«Чувствуем себя отлично»: Марина Кравец из Comedy Club родила дочь

В семье Марины Кравец произошло радостное событие, с чем ее поздравляют близкие и поклонники. Звезда Comedy Club родила дочь.
«Чувствуем себя отлично»: Марина Кравец из Comedy Club родила дочь

Только в феврале знаменитость заявила о грядущем пополнение и вот на днях она впервые стала матерью. Марина Кравец решила рассказать фолловерам в Instagram о том, как проходили роды. Выяснилось, что ребенок появился на свет раньше запланированного срока, когда юмористка поехала в роддом на обследование. Она не брала с собой вещей, необходимых для новорожденного малыша, так как посетила врача для осмотра. По словам участницы Comedy Club, в итоге она родила «чудесную девочку», имя которой пока что хранит в секрете. Как отметила новоиспеченная родительница, чтобы успокоить поклонников, она и дочь чувствуют себя отлично и «узнают друг друга».

Кравец разместила в блоге послеродовой снимок, продемонстрировав аудитории розовые носки для наследницы. В подписи актриса добавила, что вернется в роддом за голубыми. Кроме этого звезда пожелала подписчикам здоровья, счастья и любви. Артистка вышла замуж в 2013 году, а ее избранником стал однокурсник Аркадий Водахов. Сейчас муж певицы работает продюсером.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 18:00

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