Мишустин: "Инвалидность в РФ будут оформлять заочно до 1 октября"
Михаил Мишустин сообщил, что признание нетрудоспособности по состоянию здоровья в РФ станут оформлять удалённо вплоть до 1 октября. Персональное посещение гражданином для осуществления соответствующей правовой процедуры не потребуется, отметил премьер-министр на встрече членов правительства.
Помимо этого, пройдут через автоматическую пролонгацию документа о нетрудоспособности для лиц, которым соответствующий статус уже присвоен. Правила активны как для детей, так и для взрослых граждан.
«Не потребуется ездить на какие-либо экспертизы», - подчеркнул Мишустин.
Помимо этого, пройдут через автоматическую пролонгацию документа о нетрудоспособности для лиц, которым соответствующий статус уже присвоен. Правила активны как для детей, так и для взрослых граждан.