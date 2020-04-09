Мишустин: "Инвалидность в РФ будут оформлять заочно до 1 октября"

«Не потребуется ездить на какие-либо экспертизы», - подчеркнул Мишустин.





Помимо этого, пройдут через автоматическую пролонгацию документа о нетрудоспособности для лиц, которым соответствующий статус уже присвоен. Правила активны как для детей, так и для взрослых граждан.