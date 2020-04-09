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Победивший коронавирус принц Чарльз воссоединился с женой для празднования 15-летия свадьбы

После успешного лечения коронавируса принц Чарльз воссоединился с женой, с которой отмечает 15-летие со дня свадьбы. В честь личного праздника пара сделала несколько фотографий для семейного архива, которые показала в Instagram.

После того, как у 71-летнего принца Чарльза диагностировали коронавирус, 72-летняя Камилла Паркер Боулз переехала на две недели в Балморал, где находилась на двухнедельном карантине. Ее супруг придерживался самоизоляции в шотландском поместье Биркхолл. Сроки социального дистанцирования подошли к концу как раз к хрустальной свадьбе, в связи с чем герцог и герцогиня Корнуольские воссоединились. В этот день принц Чарльз вместе с женой снялись для семейного портрета вместе со своими собаками породы джек-рассел-терьер.

Фотосессия проходила в домашней обстановке, а супруги позировали в повседневных образах. В частности, Камилла Паркер Боулз сменила платья на джемпер и джинсы, а принц Чарльз был запечатлен в вельветовых брюках. Подписчики герцога и герцогини Корнуольских в социальных сетях осыпали их комплиментами под публикацией в честь праздника.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 17:50

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