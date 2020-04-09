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Няня новорождённого сына Бориса Грачевского подхватила коронавирусную инфекцию

Кинорежиссёру Борису Грачевскому и его жене, певице и актрисе Екатерине Белоцерковской, придётся искать новую няню для новорождённого сына. Женщина, которую они наняли для ухода за ребёнком, подхватила коронавирусную инфекцию.

Сын 71-летнего Бориса Грачевского и 35-летней Екатерины Белоцерковской родился 8 апреля 2020 года. Мальчика родители назвали Филиппом. Кинорежиссёр отметил, что не смог присутствовать на родах из-за страха, но ожидал появления на свет ребёнка за дверью палаты. По словам знаменитости, супруга всё время плачет от счастья и его самого также переполняют эмоции. Как подчеркнул художественный руководитель детского киножурнала "Ералаш", они с возлюбленной не прибегали к помощи современной медицины и «всё сделали сами».

Ещё до родов пара выбрала няню для своего ребёнка, тем не менее теперь им придётся подыскать новую кандидатуру на эту роль. Грачевский пообщался с представителями новостного портала MK.RU и рассказал, что дама, которую он и его жена наняли для ухода за новорождённым сыном, подхватила Covid-19. «Буквально на днях выяснилось, что, к сожалению, эта женщина заболела», – сообщил кинорежиссёр.

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ШоуБиз
Добавил: Кохановская Мария Сегодня, 17:25

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