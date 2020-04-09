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Mitsubishi Fuso готовится к выпуску водородных грузовиков e-Canter F-CELL

Mitsubishi Fuso специализируется на производстве различных тяжелых грузовиков и автобусов. Оказалось, что компания с недавних пор готовится к выпуску водородных автомобилей e-Canter F-CELL.

Прототип концептуального грузовика e-Canter F-CELL на водородных топливных элементах впервые презентовали еще в 2019 году на автосалоне в Токио. Концепт-кар приятно удивил посетителей мероприятия, ведь на время в мире не было представлено автомобилей на альтернативных ТЭ. Если пандемия коронавируса и связанные с ней перебои в поставках деталей вскоре подойдут к концу, то компания сможет наладить серийное производство инновационного грузового транспорта.

Предварительной датой запуска конвейера представители концерна называют декабрь 2020 года. Особенностями модели можно считать запас автономного хода на 300 км, грузоподъемность до 4 тонн, а также технологию быстрой зарядки, которая позволяет восстановить энергию всего за 8 минут. На данный момент налажен ограниченный выпуск e-Canter F-CELL по предварительной договорённости с 150 европейскими покупателями. Стоимость финального продукта пока не разглашалась.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 17:13

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