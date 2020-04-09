Эксперты сравнили характеристики Haval F5 и Renault Arkana





Российские специалисты в первую очередь сравнили дизайн кузова Haval F5 и Renault Arkana. Классические линии и спортивные формы кроссовера, а также его широкая решетка радиатора ставят его в выгодное положение по сравнению с конкурентом, который не отличается эстетичным внешним видом. В плане технических характеристик "китаец" снова дает фору французскому SUV благодаря наличию 1,5-литрового турбодвигателя мощностью 169 л. с., тогда как Arkana оснастили 1,3-литровым агрегатом с отдачей в 149 л.с.После тщательного изучения обоих автомобилей эксперты пришли к выводу, что Haval F5 является идеальным вариантом машины для езды по российским дорогам и бездорожью. Эффективность достигается благодаря наличию 7-ступенчатой роботизированной КПП, двух сцеплений и системы полного привода. Кроме того, кроссовер из КНР окажется выгоднее для водителя: его расход топлива равен 6,8 л/100 км, тогда как у Renault Arkana он составляет 8,8 л/100 км.