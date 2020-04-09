Представители шоу-бизнеса поддержали врачей из Санкт-Петербурга флешмобом #ВыГерои

Некоторые медицинские учреждения Санкт-Петербурга закрылись на карантин вследствие обнаруженных там случаев заражения коронавирусной инфекцией. Такие пациенты есть и в городской больнице №20. Идея поддержать специалистов с помощью флешмоба #ВыГерои принадлежит её главному врачу Татьяне Суровцевой. В проекте принимают участие обычные жители города и известные личности. Они публикуют в Сети ролики, в которых благодарят медиков за их труд.Так, Данила Козловский признался в том, что понял, насколько профессия врача на самом деле важнее сферы, в которой он задействован.– сказал актёр. Свою благодарность выразили также его коллега Константин Хабенский, артистка Татьяна Буланова и многие другие знаменитости.