АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В плену пандемии: Звезды шоу-бизнеса, у которых был диагностирован…
EUR 82.23 USD 75.75
Курс валют на 09.04.2020

Представители шоу-бизнеса поддержали врачей из Санкт-Петербурга флешмобом #ВыГерои

Вследствие текущей ситуации, вызванной коронавирусом, представители отечественного шоу-бизнеса объединились для флешмоба #ВыГерои. Таким образом знаменитости решили поддержать врачей из Санкт-Петербурга, спасающих жизнь пациентам.
Представители шоу-бизнеса поддержали врачей из Санкт-Петербурга флешмобом #ВыГерои

Некоторые медицинские учреждения Санкт-Петербурга закрылись на карантин вследствие обнаруженных там случаев заражения коронавирусной инфекцией. Такие пациенты есть и в городской больнице №20. Идея поддержать специалистов с помощью флешмоба #ВыГерои принадлежит её главному врачу Татьяне Суровцевой. В проекте принимают участие обычные жители города и известные личности. Они публикуют в Сети ролики, в которых благодарят медиков за их труд.

Так, Данила Козловский признался в том, что понял, насколько профессия врача на самом деле важнее сферы, в которой он задействован. «Люди, которые действительно борются за спасение жизней, – они сейчас на передовой. Это вы. Всё, что я могу сейчас сделать, – это сказать вам огромное спасибо!» – сказал актёр. Свою благодарность выразили также его коллега Константин Хабенский, артистка Татьяна Буланова и многие другие знаменитости.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Кохановская Мария Сегодня, 17:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Дагестане женщина с подтвержденным коронавирусом родила…
Няня новорождённого сына Бориса Грачевского подхватила коронавирусную…
Ученые разгадали секрет росписи яиц страусов в древних гробницах…
Mitsubishi Fuso готовится к выпуску водородных грузовиков e-Canter…
«Немного цензуры»: Сын Алёны Водонаевой голышом бегает по квартире во время…
Эксперты сравнили характеристики Haval F5 и Renault…
Представители шоу-бизнеса поддержали врачей из Санкт-Петербурга флешмобом…
В автосалонах России появилась первая партия Changan CS75…
Историк Никита Буранов назвал потерю Кенигсберга национальной катастрофой…
В США выставлен на продажу Dodge WC-57 легендарного генерала Смита…
Ольга Чудакова рассказала о сложностях первого брака с Алексеем…
Ученые заставили акул учиться на примере друг…
Microsoft отложила презентацию двухэкранного ноутбука Surface…
Илана Юрьева не стала уходить из «Уральских пельменей» ради шоу с Юлией…
Вылечившаяся от коронавируса звезда «Дома-2» Анастасия Киушкина стала донором…
Политолог Евгений Сатановский: "Пандемия вскрыла истинные желания людей и "поперла чистая…
Испанские курорты могут закрыть до конца 2021…
Компания LG представила новый форм-фактор смартфона с камерой…
Вячеслав Володин считает “беспределом” повышение цен на продукты в условиях…
«Злой муж, голодные дети»: Ксения Бородина не собирается учиться готовить еду во время…
Сотрудники Эрмитажа рассказали о жизни музейных котов в условиях…
Мишустин перечислил главные ошибки находящихся за рубежом россиян, желающих вернуться…
Британские ученые назвали мифы о распространении коронавируса 5G "худшим примером…
Дети Анджелины Джоли и Брэда Питта продолжат обучение в обычной…
Тюнинг-ателье Inkas выпустило бронированную версию Lincoln Navigator…
Ученый Мауро Феррари раскритиковал Евросоюз за несостоятельные действия в отношении пандемии…
«Все в порядке»: Андрей Малахов сдал второй тест на…
На Байкале проголодавшийся медведь-шатун напал на…
Просмотреть все новости