Вылечившаяся от коронавируса звезда «Дома-2» Анастасия Киушкина стала донором плазмы





Некоторое время назад участница телестройки рассказывала подписчикам в Instagram, что заразилась опасной болезнью. После того, как Анастасия Киушкина одержала над ним верх, она стала 7-м в РФ донором плазмы. Оказалось, что в крови преодолевших коронавирус пациентов существуют антитела, которые в последствии можно использовать во время противостояния COVID-19. Экс-звезда «Дома-2» сдала примерно 650 мл плазмы, что поможет спасти минимум 2-х россиян. Более того, за эту помощь девушка получила 4,8 тысячи рублей, о чем сообщает Telegram-канал Mash.Как сказала Киушкина, сейчас она восстанавливается после процедуры. Наряду с этим экс-участница реалити-шоу надеется повторить ее еще раз.