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В автосалонах России появилась первая партия Changan CS75 FL

Отечественные дилеры сообщают, что они получили первые экземпляры Changan CS75 FL. Вскоре во всех автосалонах России появятся полноценные партии китайских кроссоверов.

Хотя "паркетный" внедорожник Changan CS75 FL лишь недавно появился в распоряжении российских дельцов, его модели успели подорожать на 50 тысяч рублей в каждой из версий. Таким образом клиенты смогут приобрести новый SUV за минимальную цену в 1,5 млн рублей, которая повышается до 1,7 млн рублей в топовой комплектации. Подобные перемены в прайс-листе оказались неожиданными для многих покупателей, ведь заявленная стоимость противоречит рекомендуемой от компании-производителя.

Представители Changan еще в феврале сообщали, что ценовой диапазон CS75 FL не будет превышать 1,4-1,6 млн рублей. Все же ослабление мировой экономики и национальной валюты сказалось на конечном ценнике. В техническом плане кроссовер оснастили 1,8-литровым турбомотором мощностью 150 л. с. и 245 Нм крутящего момента, который идет в паре с 6-ступенчатой автоматической КПП. В настоящее время у россиян еще есть возможность приобрести дорестайлинговую версию Changan CS75 за 1,3 млн рублей (базовый вариант) и 1,5 млн рублей (эксклюзивная комплектация).

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 16:52

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