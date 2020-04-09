В автосалонах России появилась первая партия Changan CS75 FL





Хотя "паркетный" внедорожник Changan CS75 FL лишь недавно появился в распоряжении российских дельцов, его модели успели подорожать на 50 тысяч рублей в каждой из версий. Таким образом клиенты смогут приобрести новый SUV за минимальную цену в 1,5 млн рублей, которая повышается до 1,7 млн рублей в топовой комплектации. Подобные перемены в прайс-листе оказались неожиданными для многих покупателей, ведь заявленная стоимость противоречит рекомендуемой от компании-производителя.Представители Changan еще в феврале сообщали, что ценовой диапазон CS75 FL не будет превышать 1,4-1,6 млн рублей. Все же ослабление мировой экономики и национальной валюты сказалось на конечном ценнике. В техническом плане кроссовер оснастили 1,8-литровым турбомотором мощностью 150 л. с. и 245 Нм крутящего момента, который идет в паре с 6-ступенчатой автоматической КПП. В настоящее время у россиян еще есть возможность приобрести дорестайлинговую версию Changan CS75 за 1,3 млн рублей (базовый вариант) и 1,5 млн рублей (эксклюзивная комплектация).