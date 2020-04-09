Историк Никита Буранов назвал потерю Кенигсберга национальной катастрофой Германии





Захват Кенигсберга историк назвал предзнаменованием наиболее крупного поражения немцев в их истории. Буранов добавил, что основная часть разрушений в городе произведена не при штурме Красной армией, а бомбардировкой британской авиацией.Он отметил, что ранее похожий случай был зафиксирован при атаке Дрездена. Сами бомбардировки были бессмысленными, ведь все форты и укрепления остались целыми. Массированный удар был нанесён по деревянным жилым кварталам.