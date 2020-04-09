Историк Никита Буранов назвал потерю Кенигсберга национальной катастрофой Германии
Историк Никита Буранов назвал потерю Кенигсберга нацкатастрофой Германии. Он сообщил, что за день до штурма города Эрнст Вагнер, нацистский крайсляйтер, описывал муниципалитет как «железную дверь» страны, подчеркивая способность удерживать Красную армию в течение не менее 5 месяцев, однако в итоге крепость пала лишь за 4 суток.
Захват Кенигсберга историк назвал предзнаменованием наиболее крупного поражения немцев в их истории. Буранов добавил, что основная часть разрушений в городе произведена не при штурме Красной армией, а бомбардировкой британской авиацией.
Он отметил, что ранее похожий случай был зафиксирован при атаке Дрездена. Сами бомбардировки были бессмысленными, ведь все форты и укрепления остались целыми. Массированный удар был нанесён по деревянным жилым кварталам.
Захват Кенигсберга историк назвал предзнаменованием наиболее крупного поражения немцев в их истории. Буранов добавил, что основная часть разрушений в городе произведена не при штурме Красной армией, а бомбардировкой британской авиацией.
Он отметил, что ранее похожий случай был зафиксирован при атаке Дрездена. Сами бомбардировки были бессмысленными, ведь все форты и укрепления остались целыми. Массированный удар был нанесён по деревянным жилым кварталам.