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Ольга Чудакова рассказала о сложностях первого брака с Алексеем Моисеевым

Ольга Чудакова рассказала о сложностях брака с коллегой Алексеем Моисеевым. Актриса раскрыла подробности первого замужества в эфире программы “Судьба человека”.

С первым супругом Ольга Чудакова познакомилась во время учебы в Щукинском училище. Ради встречи с возлюбленным она часто прогуливала занятия, из-за чего ей грозило отчисление. Однако ее совсем это не волновало, поскольку “снесло голову” от любви. Вскоре артистка узнала о беременности, а в 22 года у нее родился сын Никита. Звезда считает, что к разводу привела ревность к друзьям мужа, а также недостаток терпения. Актриса вспомнила, как ходила за водой к деревенской колонке с ведрами и злилась на своего избранника.

Вскоре у пары завязался откровенный эмоциональный разговор, в ходе которого Ольга Чудакова настояла на том, чтобы они не отворачивались от общего ребенка после расставания. Актриса считает, что у нее и Моисеева в то время “зашкаливали амбиции” и “тапочки летали по квартире”, а в результате с напряжением они не справились и даже не показывали желание “притираться друг к другу”.

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ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 16:25

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