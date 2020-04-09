Ольга Чудакова рассказала о сложностях первого брака с Алексеем Моисеевым





С первым супругом Ольга Чудакова познакомилась во время учебы в Щукинском училище. Ради встречи с возлюбленным она часто прогуливала занятия, из-за чего ей грозило отчисление. Однако ее совсем это не волновало, поскольку “снесло голову” от любви. Вскоре артистка узнала о беременности, а в 22 года у нее родился сын Никита. Звезда считает, что к разводу привела ревность к друзьям мужа, а также недостаток терпения. Актриса вспомнила, как ходила за водой к деревенской колонке с ведрами и злилась на своего избранника.Вскоре у пары завязался откровенный эмоциональный разговор, в ходе которого Ольга Чудакова настояла на том, чтобы они не отворачивались от общего ребенка после расставания. Актриса считает, что у нее и Моисеева в то время “зашкаливали амбиции” и “тапочки летали по квартире”, а в результате с напряжением они не справились и даже не показывали желание “притираться друг к другу”.