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Ученые заставили акул учиться на примере друг друга

Акул заставили учиться на примере друг друга. Биолог Катарина Вила Пука из Университета Маккуори сообщила, что эти морские животные не считаются социальным видом, однако новые изыскания показали способность формировать и поддерживать связи между особями.

К примеру, австралийские бычьи акулы имеют своих друзей похожего возраста и пола, в компании которых они чаще отдыхают. Во время опыта животным предложили 2 версии маршрута, однако лишь сумел привести их к скрытому вознаграждению. Были проверены 12 одиночек, 14 акул в паре вместе с демонстратором без понимания маршрута, а также 20 особей вместе со знающим демонстратором.

«Когда акулы обучаются на базе социального взаимодействия, стоит ожидать более быстрого перенимания знаний при нахождении в паре с осведомлённым партнёром, чем у других групп», — сообщила Вила Пука.


Доктор биологических наук добавила, что были проверены другие факторы влияния на процесс обучения акул. Среди последних особое внимание уделялось социальному взаимодействию. При этом половина акул тестировалась 3 раза за день, а вторая — 6 раз за день. Ожидалось, что особи, которые чаще подвергались данной задаче, станут обучаться быстрее. Итоги смогли удивить ученых.

Как оказалось, социальная жизнь не входит в число обязательных условий успешного обучения. При этом хищники получили возможность перенимать опыт, ведя наблюдение за родственниками на фоне периодического взаимодействия. На протяжении множества десятилетий возможность обучения у других особей считалась ключевым навыком «высших» групп животных, включая приматов. Результаты показали, что акулы достаточно умны, поэтому стоит переоценить их способности с точки зрения социального развития представителей этого вида.

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Наука
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 16:18

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