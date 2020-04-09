Microsoft отложила презентацию двухэкранного ноутбука Surface Neo





Пандемия коронавируса и связанные с ней карантинные меры вынуждают руководство многих компаний переносить даты релиза своих продуктов. Исключением не стала и Microsoft, которая отложила все крупные презентации до лета следующего года, в числе которых отличился ноутбук Surface Neo с двумя дисплеями. Эту информацию подтвердил руководитель отдела и главный специалист по продукции группы Microsoft Devices Панос Панай.Все же работа над новой ОС Windows 10X для легких и тонких гаджет продолжится. Текущим приоритетом корпорации остается выпуск ноутбуков и трансформеров с одним экраном. Они считаются главными конкурентами "хромбуков" с Chrome OS, помимо бюджетных планшетов от Apple. Известно, что Surface Neo и Surface Duo представили на выставке "железа" Microsoft еще в октябре 2019 года. Surface Neo подобен своей формой на два соединенных шарниром 9-дюймовых планшета, а Duo - два смартфона.