Сотрудники Эрмитажа рассказали о жизни музейных котов в условиях самоизоляции
Сотрудники Эрмитажа рассказали о жизни музейных котов в условиях самоизоляции. На время карантинных мер животные ограничены в своём передвижении.
В настоящее время за ними ухаживают работники службы безопасности учреждения. Охрана продолжает работу для сохранения предметов искусства под надзором. Коты проживают в подвалах музея. Всем животным предоставляется помощь ветеринаров, а в качестве питания используются специальные корма.
Основной проблемой является отсутствие возможности найти хозяев. Суть в том, что первоначально коты были привезены в Зимний дворец намеренно для защиты от грызунов, однако теперь большое число питомцев Эрмитажу не требуется. Периодически их раздают новым владельцам. По причине сложной ситуации из-за коронавируса подобные акции временно не реализуются.
В настоящее время за ними ухаживают работники службы безопасности учреждения. Охрана продолжает работу для сохранения предметов искусства под надзором. Коты проживают в подвалах музея. Всем животным предоставляется помощь ветеринаров, а в качестве питания используются специальные корма.
Основной проблемой является отсутствие возможности найти хозяев. Суть в том, что первоначально коты были привезены в Зимний дворец намеренно для защиты от грызунов, однако теперь большое число питомцев Эрмитажу не требуется. Периодически их раздают новым владельцам. По причине сложной ситуации из-за коронавируса подобные акции временно не реализуются.
Культура
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 15:19