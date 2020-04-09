Сотрудники Эрмитажа рассказали о жизни музейных котов в условиях самоизоляции





В настоящее время за ними ухаживают работники службы безопасности учреждения. Охрана продолжает работу для сохранения предметов искусства под надзором. Коты проживают в подвалах музея. Всем животным предоставляется помощь ветеринаров, а в качестве питания используются специальные корма.Основной проблемой является отсутствие возможности найти хозяев. Суть в том, что первоначально коты были привезены в Зимний дворец намеренно для защиты от грызунов, однако теперь большое число питомцев Эрмитажу не требуется. Периодически их раздают новым владельцам. По причине сложной ситуации из-за коронавируса подобные акции временно не реализуются.