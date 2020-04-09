Мишустин перечислил главные ошибки находящихся за рубежом россиян, желающих вернуться домой





Пребывающий на посту премьера РФ деятель указал, что сначала проводится набор желающих быть доставленными обратно на родину, а затем их заявки проходят проверки. Среди последних в том числе контроль со стороны сотрудников МВД, ФСБ и других ведомств. Первый список был собран 27-30 марта, насчитывая не менее 15 тысяч сведений, из которых было непонятно, как и когда эти люди попали за границу.Такое заявление Михаил Мишустин сделал в ходе совещания с участием Владимира Путина и представителей отечественных регионов. Конференция была создана в рамках программы по противодействию COVID-19.