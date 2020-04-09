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Мишустин перечислил главные ошибки находящихся за рубежом россиян, желающих вернуться домой

Михаил Мишустин назвал главные ошибки в находящихся за рубежом граждан России, имеющих желание вернуться домой. Первый список насчитывал порядка 15 тысяч сведений, не отвечающих действительности.
Мишустин перечислил главные ошибки находящихся за рубежом россиян, желающих вернуться домой

Пребывающий на посту премьера РФ деятель указал, что сначала проводится набор желающих быть доставленными обратно на родину, а затем их заявки проходят проверки. Среди последних в том числе контроль со стороны сотрудников МВД, ФСБ и других ведомств. Первый список был собран 27-30 марта, насчитывая не менее 15 тысяч сведений, из которых было непонятно, как и когда эти люди попали за границу.

Такое заявление Михаил Мишустин сделал в ходе совещания с участием Владимира Путина и представителей отечественных регионов. Конференция была создана в рамках программы по противодействию COVID-19.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:13

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