Британские ученые назвали мифы о распространении коронавируса 5G "худшим примером дезинформации"





Правоохранительные органы Великобритании и США неоднократно отмечали факты вандализма и сожжения вышек для построения сетей 5G из-за паники на фоне пандемии коронавируса. Популярный фейк о распространении патогена новой технологией привлек внимание специалистов из государственного органа NHS England. Глава ведомства Стивен Повис назвал подобные мифы "худшим примером дезинформации о COVID-19", поэтому решил развеять все "аргументы" сторонников теории.По сути, адептов маргинальной легенды можно разделить на две группы: первые утверждают, что сети 5G способны подавлять иммунитет и тем самым повышать склонность людей к заражению. Вторая категория придерживается мнения, что сам патоген передают неведомым образом с помощью этой технологии., - сообщил Повис.