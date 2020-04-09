Британские ученые назвали мифы о распространении коронавируса 5G "худшим примером дезинформации"
Во многих зарубежных изданиях начали распространяться ложные сведения, что сети 5G распространяют коронавирус. Британские ученые опровергли этот миф, назвав его "полной чушью".
Правоохранительные органы Великобритании и США неоднократно отмечали факты вандализма и сожжения вышек для построения сетей 5G из-за паники на фоне пандемии коронавируса. Популярный фейк о распространении патогена новой технологией привлек внимание специалистов из государственного органа NHS England. Глава ведомства Стивен Повис назвал подобные мифы "худшим примером дезинформации о COVID-19", поэтому решил развеять все "аргументы" сторонников теории.
По сути, адептов маргинальной легенды можно разделить на две группы: первые утверждают, что сети 5G способны подавлять иммунитет и тем самым повышать склонность людей к заражению. Вторая категория придерживается мнения, что сам патоген передают неведомым образом с помощью этой технологии. "Вирусы и электромагнитные волны, благодаря которым работают мобильные телефоны и интернет, это разные вещи. Столь же различны, как мел и сыр", - сообщил Повис.
Правоохранительные органы Великобритании и США неоднократно отмечали факты вандализма и сожжения вышек для построения сетей 5G из-за паники на фоне пандемии коронавируса. Популярный фейк о распространении патогена новой технологией привлек внимание специалистов из государственного органа NHS England. Глава ведомства Стивен Повис назвал подобные мифы "худшим примером дезинформации о COVID-19", поэтому решил развеять все "аргументы" сторонников теории.
По сути, адептов маргинальной легенды можно разделить на две группы: первые утверждают, что сети 5G способны подавлять иммунитет и тем самым повышать склонность людей к заражению. Вторая категория придерживается мнения, что сам патоген передают неведомым образом с помощью этой технологии. "Вирусы и электромагнитные волны, благодаря которым работают мобильные телефоны и интернет, это разные вещи. Столь же различны, как мел и сыр", - сообщил Повис.