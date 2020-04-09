Дети Анджелины Джоли и Брэда Питта продолжат обучение в обычной школе
Анджелина Джоли и Брэд Питт всё ещё не решили все вопросы касаемо опеки над детьми, тем не менее им удалось договориться о том, как их наследники будут получать знания. Как передаёт британский таблоид Daily Mail, подростки, ранее занимавшиеся на дому, продолжат обучение в обычной школе.
До текущего момента наследники Анджелины Джоли и Брэда Питта не посещали школу. Знаменитости постоянно разъезжали по миру, снимались в различных местах, соответственно, их отпрыски тоже путешествовали. Порой семья жила в чужом государстве полгода, потому вместе с ними ездили и преподаватели. После разрыва актёры стали меньше времени уделять работе и в итоге приняли решение отдать подростков в школу. Кроме того, детям недостаёт общения со сверстниками.
Старший сын пары, 18-летний Мэддокс, уже является студентом – он изучает биохимию в одном из престижных университетов в Сеуле. Вместе с тем 16-летнему Паксу, 15-летней Захаре, 13-летней Шайло и 11-летним двойняшкам Ноксу и Вивьен впервые предстоит сесть за школьную парту. Ранее они занимались арифметикой, чтением, музыкой, изучением языков. Как рассказал инсайдер изданию People, подростки в восторге от спортивных занятий, в частности футбола и скейтборда, а ещё они берут уроки самообороны. Примечательно, что наследники знаменитостей учат разные языки: Шайло заинтересована в камбоджийском, Пакс – во вьетнамском, Мэддокс отдаёт предпочтение русскому и немецкому, Захара – французскому, Вивьен сосредоточена на изучении арабского, а Нокс выбрал для себя язык жестов.
Джоли рассказывала, что не была отличницей, вдобавок ко всему она считает американскую систему образования не слишком хорошей. «Меня тревожит, как мало я узнала в школе. Поэтому меня очень беспокоит образование моих детей», – отмечала актриса.
До текущего момента наследники Анджелины Джоли и Брэда Питта не посещали школу. Знаменитости постоянно разъезжали по миру, снимались в различных местах, соответственно, их отпрыски тоже путешествовали. Порой семья жила в чужом государстве полгода, потому вместе с ними ездили и преподаватели. После разрыва актёры стали меньше времени уделять работе и в итоге приняли решение отдать подростков в школу. Кроме того, детям недостаёт общения со сверстниками.
Старший сын пары, 18-летний Мэддокс, уже является студентом – он изучает биохимию в одном из престижных университетов в Сеуле. Вместе с тем 16-летнему Паксу, 15-летней Захаре, 13-летней Шайло и 11-летним двойняшкам Ноксу и Вивьен впервые предстоит сесть за школьную парту. Ранее они занимались арифметикой, чтением, музыкой, изучением языков. Как рассказал инсайдер изданию People, подростки в восторге от спортивных занятий, в частности футбола и скейтборда, а ещё они берут уроки самообороны. Примечательно, что наследники знаменитостей учат разные языки: Шайло заинтересована в камбоджийском, Пакс – во вьетнамском, Мэддокс отдаёт предпочтение русскому и немецкому, Захара – французскому, Вивьен сосредоточена на изучении арабского, а Нокс выбрал для себя язык жестов.
Джоли рассказывала, что не была отличницей, вдобавок ко всему она считает американскую систему образования не слишком хорошей. «Меня тревожит, как мало я узнала в школе. Поэтому меня очень беспокоит образование моих детей», – отмечала актриса.
ШоуБиз
Добавил: Кохановская Мария Сегодня, 15:04