Тюнинг-ателье Inkas выпустило бронированную версию Lincoln Navigator L





Канадские автотюнеры из объединения Inkas, специализирующегося на бронированных автомобилях, представили новый проект. Основой для него послужил представительный SUV Navigator L, который модифицировали с учетом популярных тенденций в области укрепления кузова. Защита представляет собой баллистическое покрытие потолка и пола по всей базе, удароустойчивое и многослойное стекло премиум-класса, а также усиленную подвеску, прочные покрышки, аварийное освещение и систему экстренного оповещения.Благодаря подобным новшествам, Navigator L по праву можно считать автомобилем с уровнем защиты BR6. Это обозначение говорит о том, что транспортное средство выдерживает прямое попадание боеприпасами калибра 7,62x51 мм или 308 Winchester FMJ. Стоит отметить, что машина способна уберечь водителя и пассажиров даже после взрыва двух гранат одновременно. Что касается двигателя, то здесь особых перемен не наблюдается: под капотом все тот же 3,5-литровый турбомотор V2 мощностью 450 л. с.