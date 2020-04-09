Тюнинг-ателье Inkas выпустило бронированную версию Lincoln Navigator L
Тюнинг-ателье Inkas решило усилить Lincoln Navigator L бронированным покрытием, которое соответствует стандартам безопасности BR6. Умельцы таким образом выпустили версию кроссовера, способную выдержать взрывы от двух ручных гранат одновременно.
Канадские автотюнеры из объединения Inkas, специализирующегося на бронированных автомобилях, представили новый проект. Основой для него послужил представительный SUV Navigator L, который модифицировали с учетом популярных тенденций в области укрепления кузова. Защита представляет собой баллистическое покрытие потолка и пола по всей базе, удароустойчивое и многослойное стекло премиум-класса, а также усиленную подвеску, прочные покрышки, аварийное освещение и систему экстренного оповещения.
Благодаря подобным новшествам, Navigator L по праву можно считать автомобилем с уровнем защиты BR6. Это обозначение говорит о том, что транспортное средство выдерживает прямое попадание боеприпасами калибра 7,62x51 мм или 308 Winchester FMJ. Стоит отметить, что машина способна уберечь водителя и пассажиров даже после взрыва двух гранат одновременно. Что касается двигателя, то здесь особых перемен не наблюдается: под капотом все тот же 3,5-литровый турбомотор V2 мощностью 450 л. с.
Канадские автотюнеры из объединения Inkas, специализирующегося на бронированных автомобилях, представили новый проект. Основой для него послужил представительный SUV Navigator L, который модифицировали с учетом популярных тенденций в области укрепления кузова. Защита представляет собой баллистическое покрытие потолка и пола по всей базе, удароустойчивое и многослойное стекло премиум-класса, а также усиленную подвеску, прочные покрышки, аварийное освещение и систему экстренного оповещения.
Благодаря подобным новшествам, Navigator L по праву можно считать автомобилем с уровнем защиты BR6. Это обозначение говорит о том, что транспортное средство выдерживает прямое попадание боеприпасами калибра 7,62x51 мм или 308 Winchester FMJ. Стоит отметить, что машина способна уберечь водителя и пассажиров даже после взрыва двух гранат одновременно. Что касается двигателя, то здесь особых перемен не наблюдается: под капотом все тот же 3,5-литровый турбомотор V2 мощностью 450 л. с.
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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 15:00