«Все в порядке»: Андрей Малахов сдал второй тест на коронавирус
Андрей Малахов в одном из интервью рассказал, что сдал еще один тест на коронавирус. В этот раз, как и в прошлый, телеведущий получил отрицательный результат.
Как сказал журналист, он чувствует себя нормально, хотя в таких ситуациях больше боится не за себя, а за своих родных, детей и старшее поколение семьи. По словам Андрея Малахова, он обладает таким психотипом, согласно которому склонен больше переживать за окружающих людей.
О вспышке пневмонии в китайском городе Ухань стало известно 31 декабря прошлого года. Возбудителем заболевания официально назван COVID-19 - новый тип коронавируса. 19-го марта ВОЗ объявила распространение недуга нового типа пандемией.
Согласно последним свведениям, в РФ зафиксировано 8 672 случая инфицирования вирусом. Всего в мире заразились более 1,5 миллиона человек, о чем сообщает news.rambler.ru.
Как сказал журналист, он чувствует себя нормально, хотя в таких ситуациях больше боится не за себя, а за своих родных, детей и старшее поколение семьи. По словам Андрея Малахова, он обладает таким психотипом, согласно которому склонен больше переживать за окружающих людей.
О вспышке пневмонии в китайском городе Ухань стало известно 31 декабря прошлого года. Возбудителем заболевания официально назван COVID-19 - новый тип коронавируса. 19-го марта ВОЗ объявила распространение недуга нового типа пандемией.
Согласно последним свведениям, в РФ зафиксировано 8 672 случая инфицирования вирусом. Всего в мире заразились более 1,5 миллиона человек, о чем сообщает news.rambler.ru.
ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 14:50