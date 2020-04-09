«Все в порядке»: Андрей Малахов сдал второй тест на коронавирус





Как сказал журналист, он чувствует себя нормально, хотя в таких ситуациях больше боится не за себя, а за своих родных, детей и старшее поколение семьи. По словам Андрея Малахова, он обладает таким психотипом, согласно которому склонен больше переживать за окружающих людей.О вспышке пневмонии в китайском городе Ухань стало известно 31 декабря прошлого года. Возбудителем заболевания официально назван COVID-19 - новый тип коронавируса. 19-го марта ВОЗ объявила распространение недуга нового типа пандемией.Согласно последним свведениям, в РФ зафиксировано 8 672 случая инфицирования вирусом. Всего в мире заразились более 1,5 миллиона человек, о чем сообщает news.rambler.ru.