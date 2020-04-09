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Ученый Мауро Феррари раскритиковал Евросоюз за несостоятельные действия в отношении пандемии коронавируса

Руководитель ERC Мауро Феррари резко раскритиковал Евросоюз за несостоятельные действия в отношении пандемии коронавируса. Ученый со скандалом подал в отставку и опубликовал свое обращение в Financial Times.

Мауро Феррари признался, что лишился веры в систему и оказался разочарован действиями Евросоюза, принятыми в отношении вспышки COVID-19. На должности руководителя ERC он проработал три месяца, во время которых попытался внедрить спецпрограмму по борьбе с пандемией, куда вовлекались лучшие специалисты всего мира. Однако инициатива не получила одобрения Брюсселя, который отказал в финансировании.

Феррари назвал причиной провала данной идеи отсутствие здорового ведения переговоров в области здравоохранения между странами, входящими в ЕС, а также противодействие предложениям о финподдержке и отсутствие одностороннего закрытия границ. В ответ ученый был обвинен в недостатке сопричастности к работе и использовании собственной должности для продвижения личных идей без голосования, а также в отсутствии на рабочем месте.

Эксперты считают, что данный скандал в любом случае негативно повлияет на ситуацию с пандемией COVID-19, поскольку во время кризиса важный институт остается без руководителя. При этом другие ведомства в ЕС чувствуют себя неуверенно во время удаленной работы.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:55

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