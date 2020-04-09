В Сети раскрыли характеристики обновленного Jeep Grand Cherokee





Зарубежные источники из издания Car and Driver утверждают, что пятое поколение Jeep Grand Cherokee будет сильно отличаться от нынешней модели. Фотошпионам даже удалось запечатлеть будущий внедорожник во время дорожных испытаний. По словам экспертов, габариты модели существенно увеличатся в плане длины кузова, а его платформу позаимствуют у итальянского SUV Alfa Romeo Stelvio. Известно, что на разработку автомобиля американский бренд потратил более 1 млрд евро.Благодаря переходу на новую архитектуру, автолюбители предрекают увеличение колесной базы Jeep Grand Cherokee. Это предоставит пассажирам больше свободного места в салоне и повышает шансы на производство трехрядной версии машины. Под капотом покупатель найдет электрифицированный V4 объемом на 2 л. Комплектации подороже получат Pentastar V6 с функцией eTorque либо гибридный силовой агрегат. Наконец, стоит ожидать появления 3-литрового "дизеля" V6 мощностью 260 л.с после официальной презентации машины в середине 2020 года.