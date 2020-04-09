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Volkswagen представил гибридную версию кроссовера Jetta VS7

Диапазон двигателей Volkswagen Jetta VS7 вскоре пополнится гибридной версией силовой установки. Таким образом компания выпустит один из самых дешевых полуэлектрических кроссоверов на рынке.

Сетевые источники сообщают, что немецкий концерн Volkswagen готовит к выпуску обновленный Jetta VS7 с гибридным двигателем. Известно, что платформой будущего автомобиля послужит популярный SUV Skoda Karoq. В плане дизайна кузова изменится немногое: эксперты обращают внимание лишь на стильную решетку радиатора и массивную переднюю оптику кроме иной линии остекления. До недавнего времени Volkswagen предлагал Jetta VS7 исключительно с 1,4-литровым агрегатом TSI с турбонаддувом, который дополняется 6-ступенчатым "автоматом" и системой переднего привода.

Теперь каталог силовых установок расширился благодаря подзаряжаемому полуэлектрическому мотору мощностью 210 л.с. Благодаря наличию аккумуляторных батарей производитель смог повысить отдачу традиционного 1,5-литрового TSI. Стоит отметить, что при дорогостоящем моторе автомобиль все равно остается бюджетным. Средняя стоимость Jetta VS7 составляет 140 тысяч юаней, что по нынешнему курсу равняется 1,5 млн рублей. На российском рынке кроссовер не появится из-за присутствия Skoda Karoq с той же платформой.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 14:19

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