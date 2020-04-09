В Хабаровске ударившей мужа ножом из-за кота женщине грозит тюремный срок





Сотрудники прокуратуры Краснофлотского района города на рассмотрение в суд направили дело, в котором 37-летняя местная жительница обвиняется в причинении значительного вреда здоровью. Известно, что во время ссоры, состоявшейся в начале февраля, ее супруг признался в изменах, а потом выбросил кота в форточку. Гражданка сразу же отправилась на его поиски, а по возвращению обнаружила мужа отдыхающим на диване. В итоге женщина нанесла обидчику ножевое ранение.За время следствия супруги сумели достичь примирения, но дело в отношении гражданки будет направлено в суд. Подозреваемой грозит до 10 лет лишения свободы.