Врачи перечислили наиболее опасные растения, вызывающие аллергию





С каждым годом растёт количество людей, страдающих от аллергии на пыльцу растений. Такая реакция может проявить себя не только весной, но также летом и осенью. Первый опасный период стартует с середины апреля и завершается в конце мая. В данное время люди начинают массово страдать от аллергического риноконъюнктивита – этому способствует активное цветение берёзы, клёна, ольхи, дуба, липы и тополя. Начиная с двадцатых чисел мая и заканчивая началом июля, заболевание может возникнуть вследствие цветения овса, пшеницы, ржи и тимофеевки. Последний период поллиноза длится с июля до конца сентября, когда цветёт полынь, амброзия и лебеда.Как подчёркивают аллергологи, зачастую первые признаки подобной реакции могут дать о себе знать в зрелом возрасте. Необходимо учитывать, что ветроопыляемые растения считаются наиболее опасными, поскольку играют роль главных разносчиков очень мелкой пыльцы, которая способна проникать сквозь одежду. По словам врачей, людям, любящим прогулки в хвойном лесу, стоит избегать сосен и ели, так как они тоже становятся причиной аллергии.