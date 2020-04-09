Нюша и Егор Крид выпустят совместную песню «Mr. & Mrs. Smith»





Знаменитости решили воссоединиться ради творческого дуэта, хотя после завершения романа между ними не наблюдалось теплых взаимоотношений. Тем не менее время помогло артистам наладить дружеское общение. Композиция, которую Егор Крид записал вместе с Нюшей, войдет в его новый альбом, планируемый к выпуску в этом году. Трек называется «Mr. & Mrs. Smith», как и кинолента с Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом. Ранее артистка намекала, что собирается представить с экс-бойфрендом совместную песню довольно провокационного характера.Вот только не все поклонники исполнителей положительно оценили их воссоединение в музыкальном плане. По мнению некоторых фанатов артистов, их трек является попыткой пиара на теме прошлых отношений.