Военный эксперт Дмитрий Литовкин спрогнозировал создание “абсолютного оружия” в США





Договор между РФ и США, который подписали Дмитрий Медведев и Барак Обама, действует уже 10 лет, но допускает пролонгацию на 5 лет по взаимной договоренности. По мнению Литовкина, российская сторона стремится к продлению, но американцы намерены избавиться от обязательств, чтобы создать “абсолютное оружие”. Журналист отметил, что стратегические ядерные силы Вашингтона приобретут новые боевые качества.Как известно, инспекционная деятельность по СНВ-III была приостановлена до 1 мая в связи с пандемией коронавируса. Также было отложено заседание ДКК, которое планировалось на март.