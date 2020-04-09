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Военный эксперт Дмитрий Литовкин спрогнозировал создание “абсолютного оружия” в США

Военный эксперт Дмитрий Литовкин спрогнозировал создание “абсолютного оружия” в США к 2027 году. Свидетельством этого считается затягивание с пролонгацией договора о сокращении СНВ-III.

Договор между РФ и США, который подписали Дмитрий Медведев и Барак Обама, действует уже 10 лет, но допускает пролонгацию на 5 лет по взаимной договоренности. По мнению Литовкина, российская сторона стремится к продлению, но американцы намерены избавиться от обязательств, чтобы создать “абсолютное оружие”. Журналист отметил, что стратегические ядерные силы Вашингтона приобретут новые боевые качества.

Как известно, инспекционная деятельность по СНВ-III была приостановлена до 1 мая в связи с пандемией коронавируса. Также было отложено заседание ДКК, которое планировалось на март.

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Политика / Главные новости
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:04

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