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Компания Apple окажет финансовую поддержку музыкантам на период пандемии

Компания Apple заявила о создании фонда, который должен помочь музыкантам на период пандемии коронавируса. Американский бренд окажет финансовую поддержку артистам в виде аванса.

Музыкальная индустрия, как и многие другие сферы бизнеса по всему миру, переживает не лучшие времена в плане финансовой выгоды. Руководство Apple решило удержать лейблы на плаву с помощью одноразовых выплат в общей суммой в 50 млн долларов. Подобные меры предоставят гарантию, что музыканты как и раньше будут получать гонорары за свое творчество вопреки пандемии коронавируса и отмене выступлений.

Эти средства являются авансом и будут вычтены с последующих доходов после нормализации эпидемиологической обстановки. Более того, для получения денег лейблу необходимо быть независимым, утвердить соглашение на распространение композиций в Apple Music, а также зарабатывать не менее 10 тысяч долларов за 3 месяца. Представители корпорации выразили надежду, что финансы пойдут на выплаты сотрудникам, а не на иные потребности.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 14:00

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