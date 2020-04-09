Компания Apple окажет финансовую поддержку музыкантам на период пандемии





Музыкальная индустрия, как и многие другие сферы бизнеса по всему миру, переживает не лучшие времена в плане финансовой выгоды. Руководство Apple решило удержать лейблы на плаву с помощью одноразовых выплат в общей суммой в 50 млн долларов. Подобные меры предоставят гарантию, что музыканты как и раньше будут получать гонорары за свое творчество вопреки пандемии коронавируса и отмене выступлений.Эти средства являются авансом и будут вычтены с последующих доходов после нормализации эпидемиологической обстановки. Более того, для получения денег лейблу необходимо быть независимым, утвердить соглашение на распространение композиций в Apple Music, а также зарабатывать не менее 10 тысяч долларов за 3 месяца. Представители корпорации выразили надежду, что финансы пойдут на выплаты сотрудникам, а не на иные потребности.