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«Мы так долго к этому шли»: Саша Артёмова и Женя Кузин купили вторую квартиру в Москве

Саша Артёмова рассказала подписчикам в Instagram радостную новость. Выяснилось, что она вместе с Женей Кузиным приобрела уже вторую квартиру в Москве.
«Мы так долго к этому шли»: Саша Артёмова и Женя Кузин купили вторую квартиру в Москве

Первые 2-комнатные апартаменты супруги купили в июне 2018 года, а теперь стали обладателями 3-комнатной квартиры в столице. По словам Сашы Артёмовой, они с избранником несказанно рады происходящим событиям и до сих пор не верят в то, что вложили деньги во второе жилье. Во время написания нового поста у экс-участницы телестройки «сердце замирало, улыбка с лица не сходила и руки тряслись». Квартира знаменитостей расположена в доме премиум-класса, где имеются просторные окна, лоджия и подземная парковка, однако на нее у пары пока не хватает средств.

В ближайшем будущем супруги не планируют переезжать, так как дома, в которых Женя Кузин и его жена приобрели квартиру, пока не сданы. Также звездам «Дома-2» придется делать ремонт за свой счет, поскольку они получат ключи от жилья без отделки. К слову, обошлось оно паре примерно в 9 миллионов рублей.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 13:53

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