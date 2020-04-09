Страны по всему миру вводят запрет на сервис Zoom из-за угрозы нацбезопасности





Использование Zoom для связи по видеоконференции в последнее время набирает популярности по всему миру из-за пандемии коронавируса. Это вызывает беспокойство у многих экспертов по кибербезопасности, которые указывают на критические лазейке в системе. Сообщается, что Тайваньский Кабмин уже ввел ограничение на использование программы органами власти и государственными агентствами. Подобное решение предприняло МИД Германии, которое сделало исключение для личных ПК своих сотрудников. Раньше всех к запрету прибегли руководства SpaceX и NASA.Ситуация также усложняется недавним коллективным иском от акционеров Zoom в сторону сторону сервиса. Основные претензии касаются влияния требований конфиденциальности на колебание собственных акций. Поэтому они обвиняют создателей программы в завышении стандартов безопасности и шифрования звонков, которые негативно отражаются на прибыльности проекта. Доказательством неэффективности защиты послужил пример группы исследователей из США, которые смогли взломать сервис с помощью приложения zWarDial. Последнему удалось проанализировать идентификаторы собраний Zoom и получить данные о 2 тысячах звонках за день.