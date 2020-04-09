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Певец Рикки Мартин показал подросшего сына Ренна Мартина-Йосефа

Рикки Мартин показал подросшего сына Ренна Мартина-Йосефа. Серия черно-белых снимков появилась в Instagram-аккаунте артиста.

У Рикки Мартина и его супруга Джвана Йосефа в октябре 2019 года на свет появился сын Ренна Мартин-Йосеф, но лишь недавно артист показал, как вырос его наследник. На серии снимков ребенок выглядит “забавно” и “мило”, как посчитали поклонники. В комментариях под записью фолловеры оставили массу комплиментов семье, а также осыпали их пожеланиями. Как известно, Ренн Мартин-Йосеф стал четвертым ребенком Рикки Мартина.

В 2008 году от суррогатной матери у певца родились близнецы Маттео и Валентино, а в декабре 2018 года у пары появилась дочь Люсия Мартин-Йосеф.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 13:30

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