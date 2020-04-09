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Семья писателя Джоэла Сазерленда в самоизоляции повторила заставку "Симпсонов"

Семья Джоэла Сазерленда повторила телевизионную заставку мультипликационной ленты “Симпсоны”. Ролик от канадского писателя был опубликован на просторах видеохостинга YouTube.

Под видео Джоэл Сазерленд отметил, что съемкам данного видеоролика способствовал месяц самоизоляции и наличие костюмов к Хэллоуину. Семья писателя выступила в роли персонажей мультипликационного сериала “Симпсоны”. В частности, они повторили заставку, в которой большое внимание уделено деталям. Однако в начале ролика Барт пишет на доске слова, указывающие на важность социальной дистанции. Отдельные сцены были сняты на улице, но, по сообщению автора ролика, это никому не повредило, поскольку там присутствовали только они. В конце видео семья готовится хлопнуть в ладоши, но при этом в последний момент останавливается, соблюдая карантинные меры.

Пользователи Сети высоко оценили адаптацию заставки “Симпсонов”. Как известно, Джоэл Сазерленд является лауреатом нескольких престижных премий в Канаде, также он нередко участвует в различных развлекательных шоу.

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Культура
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 13:44

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