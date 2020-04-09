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«Пневмония отступила»: Игорь Николаев рассказал о своём состоянии

Автор-исполнитель и композитор Игорь Николаев рассказал о своём состоянии после перенесённой пневмонии. Соответствующую публикацию он разместил в своём Instagram-аккаунте.
«Пневмония отступила»: Игорь Николаев рассказал о своём состоянии

Игорь Николаев сейчас находится дома, поскольку пневмония отступила. Тем не менее, всем людям, оказавшимся в подобной ситуации, стоит возвращаться в привычный ритм жизни аккуратно и постепенно. Музыкант поблагодарил всех сотрудников медицинского учреждения в посёлке Коммунарка за их работу. Отметим, что именно в эту больницу в основном поступают заражённые коронавирусом жители Москвы и области.

«Берегите себя! Всем здоровья!» – заключил композитор. Подписчики народного артиста РФ в социальной сети, в том числе певец Александр Серов, пожелали знаменитости крепкого здоровья. Пользователи Instagram выразили благодарность врачам и отметили необходимость в соблюдении принятых мер, чтобы остановить дальнейшее распространение недуга.

Напомним, в конце марта помощница Николаева в беседе с представителями телеканала "360" рассказала, что исполнитель сдал анализ на Covid-19. Позднее композитор сообщил, что оба теста дали отрицательный результат.

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ШоуБиз
Добавил: Кохановская Мария Сегодня, 13:02

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