«Пневмония отступила»: Игорь Николаев рассказал о своём состоянии

Игорь Николаев сейчас находится дома, поскольку пневмония отступила. Тем не менее, всем людям, оказавшимся в подобной ситуации, стоит возвращаться в привычный ритм жизни аккуратно и постепенно. Музыкант поблагодарил всех сотрудников медицинского учреждения в посёлке Коммунарка за их работу. Отметим, что именно в эту больницу в основном поступают заражённые коронавирусом жители Москвы и области.– заключил композитор. Подписчики народного артиста РФ в социальной сети, в том числе певец Александр Серов, пожелали знаменитости крепкого здоровья. Пользователи Instagram выразили благодарность врачам и отметили необходимость в соблюдении принятых мер, чтобы остановить дальнейшее распространение недуга.Напомним, в конце марта помощница Николаева в беседе с представителями телеканала "360" рассказала, что исполнитель сдал анализ на Covid-19. Позднее композитор сообщил, что оба теста дали отрицательный результат.