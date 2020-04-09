«Приключений было немало»: Мария Машкова улетела в США к мужу и детям
Мария Машкова вернулась в США, где проживают ее муж и дети. Как рассказала актриса в Instagram, за это время произошло «немало приключений», однако в конечном итоге она смогла оказаться рядом с родными.
По словам знаменитости, оставаться в России вместе с отцом и другими близкими – хорошо, но ее семьей являются супруг и дочери. Находясь в разлуке с девочками, Мария Машкова осознала, что очень хочет быть матерью и с любовью относится к этой сложной «работе». Также артистка извинилась перед наследницами Стефанией и Александрой за то, что поздно пришла к выводу. Звезда телеэкранов шутя высказалась, что у нее произошла задержка в развитии. Затем она выразила благодарность своей коллеге по творческому цеху и подруге Ирине Горбачевой, которая помогла актрисе улететь в США, где в ней нуждались муж и дети.
Как отметила дочь легенды отечественного кинематографа, она легально вернулась в страну. Также артистка добавила, что теперь она очень счастлива, так как находится рядом с семьей. При этом ее отец – Владимир Машков – патриот и РФ не покидает ни при каких обстоятельствах. На этот счет у родственников разные взгляды, ведь для звезды сериала «Не родись красивой» родина там, где человеку хорошо, о чем сообщает Глобал.
По словам знаменитости, оставаться в России вместе с отцом и другими близкими – хорошо, но ее семьей являются супруг и дочери. Находясь в разлуке с девочками, Мария Машкова осознала, что очень хочет быть матерью и с любовью относится к этой сложной «работе». Также артистка извинилась перед наследницами Стефанией и Александрой за то, что поздно пришла к выводу. Звезда телеэкранов шутя высказалась, что у нее произошла задержка в развитии. Затем она выразила благодарность своей коллеге по творческому цеху и подруге Ирине Горбачевой, которая помогла актрисе улететь в США, где в ней нуждались муж и дети.
Как отметила дочь легенды отечественного кинематографа, она легально вернулась в страну. Также артистка добавила, что теперь она очень счастлива, так как находится рядом с семьей. При этом ее отец – Владимир Машков – патриот и РФ не покидает ни при каких обстоятельствах. На этот счет у родственников разные взгляды, ведь для звезды сериала «Не родись красивой» родина там, где человеку хорошо, о чем сообщает Глобал.
ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 13:18