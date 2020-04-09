АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В плену пандемии: Звезды шоу-бизнеса, у которых был диагностирован…
EUR 82.23 USD 75.75
Курс валют на 09.04.2020

Американские эксперты высоко оценили конструкцию пулемета Калашникова

Недавняя публикация в американском журнале The National Interest затронула тему конструкции пулемета Калашникова. Эксперты издания высоко оценили надежность российского оружия.

Один из авторов американского издания The National Interest Калеб Ларсон подчеркнул, что пулемет Калашникова до сих пор пользуется уважением среди оружейных энтузиастов в США. Сконструированное в 1960-х годах орудие добилось успеха у многих армий мира благодаря надежности своей сборки и неприхотливости в эксплуатации. По словам Ларсона, особым плюсом является также относительная легкость пулемета - вместе с сошками он едва составляет 9 кг.

Все же, привлекательность оружия скрывается в его патронах калибром 7.62x54 мм, которые создали еще в 1891 году. Особенности архитектуры позволяют бойцу сохранять кучность и низкую отдачу при ведении подавляющего огня. Лишь в 1969 году эксперты представили модернизированный ПКМ, который смогли облегчить на 2,5 кг, что уже является впечатляющим достижением советских инженеров. Его эффективность доказана фактом, что он до сих пор стоит на вооружении ВС России.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии / Главные новости
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 13:24

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Врачи перечислили наиболее опасные растения, вызывающие…
Нюша и Егор Крид выпустят совместную песню «Mr. & Mrs.…
Военный эксперт Дмитрий Литовкин спрогнозировал создание “абсолютного оружия” в…
Компания Apple окажет финансовую поддержку музыкантам на период…
«Мы так долго к этому шли»: Саша Артёмова и Женя Кузин купили вторую квартиру в…
Семья писателя Джоэла Сазерленда в самоизоляции повторила заставку…
Страны по всему миру вводят запрет на сервис Zoom из-за угрозы…
Певец Рикки Мартин показал подросшего сына Ренна…
Американские эксперты высоко оценили конструкцию пулемета…
«Приключений было немало»: Мария Машкова улетела в США к мужу и…
Французские химики синтезировали фермент, расщепляющий…
Журналисты CNN: Американские спецслужбы знали о вспышке COVID-19…
«Пневмония отступила»: Игорь Николаев рассказал о своём…
Дерматологи предупредили о новом симптоме коронавируса, напоминающем…
В Хабаровске ударившей мужа ножом из-за кота женщине грозит тюремный…
«Падать, кажется, дальше некуда»: Алена Кравец хочет забрать к себе дочь Даны…
Врачи перечислили методы, помогающие побороть похмелье за один…
Роберт Де Ниро возглавил список актеров, чаще всего получавших роли…
Программисты нашли способ разблокировки смартфона через Face ID с маской на…
«Отвалите от нашей семьи»: Именинница Альбина Джанабаева 6 лет счастлива в браке с…
Проводник Windows 10 оснастили интеграцией с…
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о количестве пациентов на…
От бесстрашного мачо до «прыгающего и стреляющего дедушки»: Жан-Поль Бельмондо отмечает свое…
В Сети рассказали об эволюции цен на смартфоны…
«Не могу оправиться от шока»: Зарубина высказалась по поводу смерти первой жены…
Эксперты: Ребёнок может ощущать боль ещё в утробе…
Илья Авербух потерял 30 млн рублей из-за отмены ледовых…
В России выставили на продажу "гибрид" Toyota Celica и Lexus LC…
Просмотреть все новости