Американские эксперты высоко оценили конструкцию пулемета Калашникова





Один из авторов американского издания The National Interest Калеб Ларсон подчеркнул, что пулемет Калашникова до сих пор пользуется уважением среди оружейных энтузиастов в США. Сконструированное в 1960-х годах орудие добилось успеха у многих армий мира благодаря надежности своей сборки и неприхотливости в эксплуатации. По словам Ларсона, особым плюсом является также относительная легкость пулемета - вместе с сошками он едва составляет 9 кг.Все же, привлекательность оружия скрывается в его патронах калибром 7.62x54 мм, которые создали еще в 1891 году. Особенности архитектуры позволяют бойцу сохранять кучность и низкую отдачу при ведении подавляющего огня. Лишь в 1969 году эксперты представили модернизированный ПКМ, который смогли облегчить на 2,5 кг, что уже является впечатляющим достижением советских инженеров. Его эффективность доказана фактом, что он до сих пор стоит на вооружении ВС России.