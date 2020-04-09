Журналисты CNN: Американские спецслужбы знали о вспышке COVID-19 заранее
Проверенные источники сообщили журналистам телеканала CNN важную информацию о вспышке COVID-19. Оказалось, что американские спецслужбы узнали о пандемии заранее, собирая данные в Китае.
Американские работники СМИ информируют, что спецслужбы США начали собирать информацию о распространении коронавирусной инфекции в КНР еще в ноябре, когда первые случаи заражения зафиксировали в Ухане. Известно, что власти Китая уведомили МОЗ о начале эпидемии лишь 31 декабря, когда по всему миру началось массовое заражение SARS-CoV-2. Всемирная организация здравоохранения промедлила с объявлением пандемии, подготовив официальное обращение лишь в марте.
Стоит отметить, что сотрудникам ЦРУ удалось собрать свидетельства о новой болезни всего за несколько недель. По словам журналистов CNN, о вероятности пандемии президента США Дональда Трампа уведомили не позже 3 января. Это противоречит словам американского лидера, который признался, что он узнал о серьезности вспышки 2 февраля. Согласно данным инфопортала worldometers.info, в мире насчитывается более 1,5 миллиона человек, зараженных коронавирусом, а в Соединенных Штатах этот недуг поразил около 432 тысяч человек.
Американские работники СМИ информируют, что спецслужбы США начали собирать информацию о распространении коронавирусной инфекции в КНР еще в ноябре, когда первые случаи заражения зафиксировали в Ухане. Известно, что власти Китая уведомили МОЗ о начале эпидемии лишь 31 декабря, когда по всему миру началось массовое заражение SARS-CoV-2. Всемирная организация здравоохранения промедлила с объявлением пандемии, подготовив официальное обращение лишь в марте.
Стоит отметить, что сотрудникам ЦРУ удалось собрать свидетельства о новой болезни всего за несколько недель. По словам журналистов CNN, о вероятности пандемии президента США Дональда Трампа уведомили не позже 3 января. Это противоречит словам американского лидера, который признался, что он узнал о серьезности вспышки 2 февраля. Согласно данным инфопортала worldometers.info, в мире насчитывается более 1,5 миллиона человек, зараженных коронавирусом, а в Соединенных Штатах этот недуг поразил около 432 тысяч человек.
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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 13:05