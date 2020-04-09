Роберт Де Ниро возглавил список актеров, чаще всего получавших роли злодеев





На счету Роберта Де Ниро 19 фильмов, в которых он играл отрицательных персонажей. В частности, он запомнился по образу Вито Корлеоне, появившись во второй части ленты “Крестный отец”. За эту роль ему впоследствии вручили “Оскар”. Последней работой актера над отрицательным персонажем стала “Схватка” 1995 года, где он сыграл Нила Макколи. Помимо прочего, он был Луисом Гара в “Джеки Браун” производства Квентина Тарантино и т.д.После Роберта Де Ниро следует Петер Стормаре, который сыграл в общей сложности 17 злодеев. В частности, его можно было наблюдать в таких проектах, как “Большой Лебовски”, “Фарго” и ряде других. Рон Перлман от коллеги отстает всего на одну роль. В десятке также оказались Гэри Олдмен, Сэмюэль Л. Джексон и некоторые другие знаменитости.