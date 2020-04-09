АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В плену пандемии: Звезды шоу-бизнеса, у которых был диагностирован…
EUR 82.23 USD 75.75
Курс валют на 09.04.2020

Роберт Де Ниро возглавил список актеров, чаще всего получавших роли злодеев

Роберт Де Ниро наиболее часто среди своих коллег примерял на себя роли злодеев в фильмах. Составленный экспертами список передает издание The Independent.

На счету Роберта Де Ниро 19 фильмов, в которых он играл отрицательных персонажей. В частности, он запомнился по образу Вито Корлеоне, появившись во второй части ленты “Крестный отец”. За эту роль ему впоследствии вручили “Оскар”. Последней работой актера над отрицательным персонажем стала “Схватка” 1995 года, где он сыграл Нила Макколи. Помимо прочего, он был Луисом Гара в “Джеки Браун” производства Квентина Тарантино и т.д.

После Роберта Де Ниро следует Петер Стормаре, который сыграл в общей сложности 17 злодеев. В частности, его можно было наблюдать в таких проектах, как “Большой Лебовски”, “Фарго” и ряде других. Рон Перлман от коллеги отстает всего на одну роль. В десятке также оказались Гэри Олдмен, Сэмюэль Л. Джексон и некоторые другие знаменитости.

+Дзен +Яндекс новости
Культура
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:32

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Врачи перечислили наиболее опасные растения, вызывающие…
Нюша и Егор Крид выпустят совместную песню «Mr. & Mrs.…
Военный эксперт Дмитрий Литовкин спрогнозировал создание “абсолютного оружия” в…
Компания Apple окажет финансовую поддержку музыкантам на период…
«Мы так долго к этому шли»: Саша Артёмова и Женя Кузин купили вторую квартиру в…
Семья писателя Джоэла Сазерленда в самоизоляции повторила заставку…
Страны по всему миру вводят запрет на сервис Zoom из-за угрозы…
Певец Рикки Мартин показал подросшего сына Ренна…
Американские эксперты высоко оценили конструкцию пулемета…
«Приключений было немало»: Мария Машкова улетела в США к мужу и…
Французские химики синтезировали фермент, расщепляющий…
Журналисты CNN: Американские спецслужбы знали о вспышке COVID-19…
«Пневмония отступила»: Игорь Николаев рассказал о своём…
Дерматологи предупредили о новом симптоме коронавируса, напоминающем…
В Хабаровске ударившей мужа ножом из-за кота женщине грозит тюремный…
«Падать, кажется, дальше некуда»: Алена Кравец хочет забрать к себе дочь Даны…
Врачи перечислили методы, помогающие побороть похмелье за один…
Роберт Де Ниро возглавил список актеров, чаще всего получавших роли…
Программисты нашли способ разблокировки смартфона через Face ID с маской на…
«Отвалите от нашей семьи»: Именинница Альбина Джанабаева 6 лет счастлива в браке с…
Проводник Windows 10 оснастили интеграцией с…
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о количестве пациентов на…
От бесстрашного мачо до «прыгающего и стреляющего дедушки»: Жан-Поль Бельмондо отмечает свое…
В Сети рассказали об эволюции цен на смартфоны…
«Не могу оправиться от шока»: Зарубина высказалась по поводу смерти первой жены…
Эксперты: Ребёнок может ощущать боль ещё в утробе…
Илья Авербух потерял 30 млн рублей из-за отмены ледовых…
В России выставили на продажу "гибрид" Toyota Celica и Lexus LC…
Просмотреть все новости