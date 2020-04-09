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Французские химики синтезировали фермент, расщепляющий пластик

Проблема мирового загрязнения пластиковыми отходами может оказаться не столь критической, как казалось ранее. Французским химикам удалось синтезировать фермент, расщепляющий искусственные полимеры.

Новое исследование, проведенное химиком Аленом Марти из французского университета Тулузы, позволило вывести бактериальный фермент, способный в считанные часы расщеплять сложные пластмассы. Подобное вещество было впервые обнаружено учеными в составе компостированных листьев еще в 2012 году. Нанесенный на полимеры раствор способен расщепить их на отдельные химические композиты, которые могут быть использованы для производства нового продукта.

Эта новость является важной для химической индустрии, ведь обычный термохимический процесс не позволяет получить переработанные материалы высокого качества. Последний зачастую используется в пошиве дешевой одежды. Также, около 30% пластика, используемого для производства бутылок, после утилизации обладает более низкой прочностью. Новый фермент не только позволяет повысить рентабельность синтеза, но и в будущем уменьшить темпы глобального загрязнения синтетическими полимерами.

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Наука / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 13:11

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